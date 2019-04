टॉप 10 न्यूजः पढ़ें अब तक की देश-दुनिया की बड़ी खबरें एक नजर में

UP board 10th 12th result 2019: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) 27 अप्रैल को यूपी बोर्ड की 2019 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड दसवीं (UP Board High School Result 2019) और बारहवीं (UP Board Intermediate Result 2019) दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित करेगा। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार छात्र यूपी बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर आज 12:00 बजे दोपहर के बाद देख सकेंगे। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में परिणाम जारी करने की तारीख की घोषणा की। 10वीं 12वीं के नतीजे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। रिजल्ट का अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए आपको www.livehindustan.com पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र-छात्राओं को रिजल्ट घोषित होते ही मोबाइल व ई-मेल पर अलर्ट मिलेगा।

