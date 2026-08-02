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चलते-चलते::‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बेंगलुरु में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। भारत में फिल्म ने तीसरे दिन लगभग 66.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही कुल नेट कलेक्शन 176.70 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹211.27 करोड़ तक पहुंच गया है। फिल्म की वैश्विक कमाई भी शानदार रही है।

चलते-चलते::‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़े

बेंगलुरु, एजेंसी। हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड और जेंडया स्टारर मार्वल की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का जादू दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिलीज के तीसरे दिन भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की तूफानी कमाई जारी रही। आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने तीसरे दिन शनिवार को भारत में लगभग 66.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 176.70 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन ₹211.27 करोड़ पहुंच चुका है।अमेरिका समेत वैश्विक स्तर पर भी फिल्म ने ओपनिंग डे के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

यूएस में फिल्म ने फ्रैंचाइजी का अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड कायम किया है। अनुमान जताया जा रहा है कि यह अपने पहले ओपनिंग वीकेंड पर दुनिया भर में 325 मिलियन डॉलर से 358 मिलियन डॉलर का कारोबार कर लेगी।

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