Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा मुक्ति दिवस पर छात्र-छात्राओं को दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

नारायणपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में तंबाकू निषेध नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों को मादक पदार्थों से दूर रहने और जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। विद्यालय के कप्तान द्वारा बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वे अपने परिवार और मित्रों को नशे से दूर रखेंगे।

नशा मुक्ति दिवस पर छात्र-छात्राओं को दिलाई शपथ

नारायणपुर, संवाद सूत्र। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में तंबाकू निषेध नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना, जन जागरूकता फैलाना, और पीड़ितों का उपचार व पुनर्वास करना है। शिक्षक मोहम्मद मज़हर इकबाल की मदद से विद्यालय कप्तान शाम्भवी कुमारी एवं सृष्टि आनंद के द्वारा बच्चों को शपथ दिलायी गई। प्राचार्य संजय कुमार चौधरी ने कहा नशा मुक्ति दिवस पर हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम स्वयं अपने परिवार और मित्रों को हमेशा नशे से दूर रखेंगे।

ये भी पढ़ें:Vikasnagar News: महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज में 800 विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।