नशा मुक्ति दिवस पर छात्र-छात्राओं को दिलाई शपथ
नारायणपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में तंबाकू निषेध नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों को मादक पदार्थों से दूर रहने और जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। विद्यालय के कप्तान द्वारा बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वे अपने परिवार और मित्रों को नशे से दूर रखेंगे।
नारायणपुर, संवाद सूत्र। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में तंबाकू निषेध नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना, जन जागरूकता फैलाना, और पीड़ितों का उपचार व पुनर्वास करना है। शिक्षक मोहम्मद मज़हर इकबाल की मदद से विद्यालय कप्तान शाम्भवी कुमारी एवं सृष्टि आनंद के द्वारा बच्चों को शपथ दिलायी गई। प्राचार्य संजय कुमार चौधरी ने कहा नशा मुक्ति दिवस पर हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम स्वयं अपने परिवार और मित्रों को हमेशा नशे से दूर रखेंगे।
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