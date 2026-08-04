कोटपा अधिनियम का कड़ाई से कराया जाए अनुपालन

फर्रुखाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने सभी अस्पतालों को तंबाकू मुक्त बनाने और तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए प्रभावी उचारण की आवश्यकता जताई। अद्यतन जागरूकता सामग्री और निरीक्षण पर जोर दिया गया।

फर्रुखाबाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने जनपद के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थान स्वयं स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देने वाले केंद्र हैं, इसलिए अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन अथवा बिक्री किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

तंबाकू मुक्त अस्पताल सीएमओ ने जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को निर्देशित किया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अस्पताल परिसरों में निर्धारित चेतावनी बोर्ड, "नो स्मोकिंग" संकेतक एवं तंबाकू निषेध संबंधी जागरूकता सामग्री प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाए। साथ ही समय-समय पर निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों एवं अन्य असाध्य रोगों का प्रमुख कारण है। इसलिए उपचार के साथ-साथ लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना भी स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति नियमित रूप से जागरूक किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तंबाकू निषेध परामर्श सेवाओं का भी लाभ उपलब्ध कराया जाए।

स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण डॉ. आनंद उपाध्याय ने निर्देश दिए कि सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने स्वास्थ्य संस्थानों का नियमित निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान अथवा तंबाकू सेवन न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छ, सुरक्षित एवं तंबाकू मुक्त वातावरण बनाए रखना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है।

भविष्य की सुरक्षा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जनजागरूकता, नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से जनपद में तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू जनित बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।