प्रभारी कुलपति को सौंपा जाएगा हेड का जवाब
भागलपुर के टीएमबीयू में पीजी गणित और पीजी फिजिक्स के प्रमुखों ने परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में विवि द्वारा पूछे गए शोकॉज का जवाब दे दिया है। दोनों ने पहले से लिखी उत्तर पुस्तिका के मामले में अपनी बातें रखी हैं। तीन विद्यार्थियों को धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा गया था।
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में पीजी गणित और पीजी फिजिक्स के हेड ने विवि द्वारा पूछे गए शोकॉज का जवाब दे दिया है। अब जवाब सहित अन्य जानकारियों से कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा को अवगत कराया जाएगा। रविवार को उन्हें जवाब भेजा जाएगा। दोनों हेड पर मारवाड़ी कॉलेज में पीजी सेमेस्टर-2 की परीक्षा के दौरान पहले से लिखी उत्तर पुस्तिका के परीक्षा में पकड़े जाने के मामले में शोकॉज किया गया था। दोनों ने अपना-अपना जवाब दे दिया है। परीक्षार्थी पहले से लिखी उत्तर पुस्तिका को लिखकर लाए थे, परीक्षा के दौरान उसे मूल कॉपी में जोड़ रहे थे। इसी दौरान वीक्षक ने तीन विद्यार्थियों को पकड़ा था।
तीनों पर केंद्राधीक्षक ने विवि थाने में केस भी दर्ज कराया है।
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