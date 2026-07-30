Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कॉलेजों में शुरू हुआ ऑनस्पॉट के तहत नामांकन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

मुख्यालय के कॉलेजों ने जारी की खाली सीटों की सूची ऑनलाइन माध्यम से ही नामांकन

कॉलेजों में शुरू हुआ ऑनस्पॉट के तहत नामांकन आवेदन

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2026-30) में ऑनस्पॉट के तहत नामांकन आवेदन की शुरुआत हो गई है। मुख्यालय के कॉलेजों में विषयवार खाली सीटों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दी है, ताकि जिन विषयों में सीट खाली होंगी, विद्यार्थी उस कॉलेज में अपना नामांकन करा सकेंगे। इसके लिए पूर्व में ही निर्देश दिया गया था। ऑनस्पॉट नामांकन को लेकर मारवाड़ी कॉलेज, एसएम कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, बीएन कॉलेज, सबौर कॉलेज आदि में विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। नामांकन की अंतिम तिथि तीन अगस्त तय है। विभिन्न कॉलेजों में सबसे ज्यादा दबाव इतिहास, राजनीति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, हिंदी में सीटें कम बची हुई है।

ये भी पढ़ें:ऑनस्पॉट में शुरू होगा नामांकन

बाकी विषयों में सीटों की काफी संख्या है। जिन पर नामांकन नहीं हुआ है। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए खाली सीटों की सूची विषयवार जारी कर दी गई है। इन विषयों में जिन्हें ऑनस्पॉट के तहत नामांकन लेना है, उन्हें मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनस्पॉट के विकल्प लिंक पर नामांकन के लिए फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जिन विद्यार्थियों का नामांकन होगा, उसकी सूची दूसरे दिन कॉलेज के सूचना पट्ट/वेबसाइट पर भी दिखेगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Tmu
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।