कॉलेजों में शुरू हुआ ऑनस्पॉट के तहत नामांकन आवेदन
मुख्यालय के कॉलेजों ने जारी की खाली सीटों की सूची ऑनलाइन माध्यम से ही नामांकन
भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2026-30) में ऑनस्पॉट के तहत नामांकन आवेदन की शुरुआत हो गई है। मुख्यालय के कॉलेजों में विषयवार खाली सीटों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दी है, ताकि जिन विषयों में सीट खाली होंगी, विद्यार्थी उस कॉलेज में अपना नामांकन करा सकेंगे। इसके लिए पूर्व में ही निर्देश दिया गया था। ऑनस्पॉट नामांकन को लेकर मारवाड़ी कॉलेज, एसएम कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, बीएन कॉलेज, सबौर कॉलेज आदि में विद्यार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। नामांकन की अंतिम तिथि तीन अगस्त तय है। विभिन्न कॉलेजों में सबसे ज्यादा दबाव इतिहास, राजनीति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, हिंदी में सीटें कम बची हुई है।
बाकी विषयों में सीटों की काफी संख्या है। जिन पर नामांकन नहीं हुआ है। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए खाली सीटों की सूची विषयवार जारी कर दी गई है। इन विषयों में जिन्हें ऑनस्पॉट के तहत नामांकन लेना है, उन्हें मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनस्पॉट के विकल्प लिंक पर नामांकन के लिए फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जिन विद्यार्थियों का नामांकन होगा, उसकी सूची दूसरे दिन कॉलेज के सूचना पट्ट/वेबसाइट पर भी दिखेगी।
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