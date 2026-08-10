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सदन में ममता पर हुए हमले का मुद्दा उठाने से रोका : टीएमसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तृणमूल कांग्रेस ने संसद में ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले का मुद्दा उठाने से रोकने की शिकायत की। टीएमसी सदस्य नदीमुल हक ने नोटिस दिया, लेकिन चर्चा करने की अनुमति नहीं मिली। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की बैठक में भी बात हुई, जहां सागरिका घोष ने विपक्षी नेताओं को हमले की जानकारी दी।

सदन में ममता पर हुए हमले का मुद्दा उठाने से रोका : टीएमसी

नई दिल्ली, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि सोमवार को संसद में ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले का मुद्दा उठाने से रोका गया। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य नदीमुल हक ने कहा कि पार्टी ने चर्चा के लिए कामकाज रोकने की मांग करते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। नोटिस में रविवार को बनर्जी के काफिले पर हुए हमले का जिक्र था। सोमवार सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां टीएमसी की राज्यसभा में उप-नेता सागरिका घोष ने विपक्षी नेताओं को बनर्जी के काफिले पर हमले के बारे में जानकारी दी।

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