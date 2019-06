बंगाल में ममता को फिर झटका, 12 पार्षदों के साथ TMC विधायक सुनील सिंह BJP में शामिल

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और पार्टी के 12 पार्षदों ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। नोआपाड़ा के विधायक सुनील सिंह तृणमूल के 12 पार्षदों एवं कांग्रेस के एक पार्षद के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान यहां पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल राय भी मौजूद थे ।

सुनील सिंह सांसद अर्जुन सिंह के रिश्तेदार हैं। अर्जुन लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव उन्होंने बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीता है।

Delhi: TMC Nowpara MLA Sunil Singh and 12 TMC Councillors join BJP in presence of BJP leaders Kailash Vijayvargiya and Mukul Roy. pic.twitter.com/rnRz77gjUd