ममता को झटका, टीएमसी सांसद सौमित्र खान बीजेपी में हुए शामिल

तृणमूल कांग्रेस सांसद सौमित्र खान बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अभियान में मजबूती मिली है। विष्णुपुर से लोकसभा सांसद सौमित्र खान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद उनके पार्टी में शामिल होने की घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की गयी। वह इससे पहले राज्य विधानसभा के सदस्य भी थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की थी।

TMC Lok Sabha MP Soumitra Khan joins Bharatiya Janata Party (BJP) in Delhi. Union Minister Dharmendra Pradhan and West Bengal BJP leader Mukul Roy also present. pic.twitter.com/IDsBgB6IhF