धोखाधड़ी मामले में सुमित सीआईडी के सामने पेश हुए
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर में जमीन धोखाधड़ी मामले में सीआईडी के सामने पेश हुए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, बशर्ते वो जांच में सहयोग करें। अधिकारी सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि रॉय भवानी भवन स्थित एजेंसी के मुख्यालय में पेश हुए। उनके पेश होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 14 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें। सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि एजेंसी रॉय के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर दावों की पुष्टि करेगी। अधिकारी ने कहा था कि हम शिकायत की बातों की जांच कर रहे हैं और सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं।
हर आरोप की पुष्टि सबूतों के आधार पर की जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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