Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धोखाधड़ी मामले में सुमित सीआईडी के सामने पेश हुए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर में जमीन धोखाधड़ी मामले में सीआईडी के सामने पेश हुए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, बशर्ते वो जांच में सहयोग करें। अधिकारी सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं।

धोखाधड़ी मामले में सुमित सीआईडी के सामने पेश हुए

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि रॉय भवानी भवन स्थित एजेंसी के मुख्यालय में पेश हुए। उनके पेश होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 14 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें। सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहले कहा था कि एजेंसी रॉय के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर दावों की पुष्टि करेगी। अधिकारी ने कहा था कि हम शिकायत की बातों की जांच कर रहे हैं और सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं।

हर आरोप की पुष्टि सबूतों के आधार पर की जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News TMC Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।