ममता बनर्जी को फिर झटका, TMC विधायक और 12 पार्षद BJP में शामिल, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी थामा कमल

लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटके पर झटका दे रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले ममता बनर्जी को सीटों से नुकसान पहुंचाया, उसके बाद फिर बारी-बारी से तृणमूल कांग्रेस के विधायकों और पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर मुख्यमंत्री को झटका दे रही है। मंगलवार को टीएमसी बोनगांव के विधायक विश्वजीत दास ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की उपस्थिति में दिल्ली में टीएमसी विधायक विश्वजीत दास और 12 टीएमसी पार्षद बीजेपी में शामिल हुए।

इतना ही नहीं, इस बार कांग्रेस को भी झटका लगा है. क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता प्रसेनजीत घोष ने भी आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया।

