अवैध कब्जा मामले की थाने को भी दी गई जानकारी
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी पुरूष छात्रावासों में अवैध कब्जा और
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू के पीजी पुरुष छात्रावासों में अवैध कब्जा और नशा का धंधा करने के शिकायत की सूचना विवि प्रशासन ने विवि थाना को भी दी है। प्रॉक्टर डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में विवि थानेदार को पत्र लिख जरूरी कार्रवाई का आग्रह किया है। सोमवार को प्रॉक्टर और डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने हॉस्टलों का निरीक्षण किया था, जहां कई अवैध लोग पकड़े गए थे।
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