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पीजी हेड का जवाब कुलपति को सौंपी जाएगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट के अनुसार, टीएमबीयू में प्रश्न पत्र लीक की आशंका पर दो विभागाध्यक्षों से जवाब तलब किया गया। परीक्षा विभाग का जवाब कुलपति को सौंपा जाएगा। दोनों हेड ने शोकॉज पूछे जाने पर विभाग की किसी प्रकार की भूमिका से इंकार किया।

पीजी हेड का जवाब कुलपति को सौंपी जाएगी

भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू में प्रश्न पत्र लीक की आशंका पर दो हेडों से जवाब तलब किया गया था। इसका जवाब परीक्षा विभाग की तरफ से कुलपति को सौंपा जाएगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि शोकॉज पूछे जाने पर दोनों हेड ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि विभाग की इसमें किसी तरह रोल नहीं है।

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