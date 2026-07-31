पीजी हेड का जवाब कुलपति को सौंपी जाएगी
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट के अनुसार, टीएमबीयू में प्रश्न पत्र लीक की आशंका पर दो विभागाध्यक्षों से जवाब तलब किया गया। परीक्षा विभाग का जवाब कुलपति को सौंपा जाएगा। दोनों हेड ने शोकॉज पूछे जाने पर विभाग की किसी प्रकार की भूमिका से इंकार किया।
भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू में प्रश्न पत्र लीक की आशंका पर दो हेडों से जवाब तलब किया गया था। इसका जवाब परीक्षा विभाग की तरफ से कुलपति को सौंपा जाएगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि शोकॉज पूछे जाने पर दोनों हेड ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि विभाग की इसमें किसी तरह रोल नहीं है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें