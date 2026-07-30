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परीक्षा विवाद में उलझा प्रशासन, जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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मैथ के पीजी हेड ने स्पष्ट किया कि बाहर से कॉपी नहीं लायी गयी फिजिक्स

परीक्षा विवाद में उलझा प्रशासन, जांच के नाम पर लीपापोती का आरोप

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू में पीजी द्वितीय सेमेस्टर के मैथ एवं फिजिक्स विषय की परीक्षा का विवाद गहराता जा रहा है। मैथ की उत्तर पुस्तिका बाहर से लाकर मिलाने के आरोप पर पीजी हेड डॉ. अरविंद कुमार साह ने स्पष्ट किया है कि छात्र ने कोई कॉपी बाहर से नहीं लाई थी, बल्कि वह परीक्षा के दौरान ली गई अतिरिक्त कॉपी थी। हेड ने छात्र का बयान व वीडियोग्राफी के साथ अपना जवाब विश्वविद्यालय को भेज दिया है। ​वहीं, फिजिक्स विभाग के हेड डॉ. सुदेश जायसवाल ने विश्वविद्यालय के शोकॉज पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया है कि जब प्रश्नपत्र पहले ही सील पैक कर परीक्षा विभाग को सौंप दिया गया था तो पर्चा लीक होने की जवाबदेही विवि प्रशासन की है, विभागाध्यक्षों की नहीं।

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दूसरी ओर, इतने गंभीर मामले के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई स्वतंत्र जांच कमेटी गठित नहीं की है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार ओझा शोकॉज को ही जांच प्रक्रिया बता रहे हैं, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई की जगह मामले को दबाने की आशंका बनी हुई है।

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