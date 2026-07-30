पीजी फिजिक्स और गणित के हेड ने कहा- नहीं मिला शोकॉज

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू के पीजी फिजिक्स और पीजी गणित के सेमेस्टर-2 के प्रश्न पत्र लीक की आशंका के बाद दो हेड को परीक्षा विभाग ने शोकॉज पूछा है, लेकिन दिलचस्प बात है कि दोनों विभागों के हेड ने कहा है कि बुधवार की शाम तक उन्हें नोटिस नहीं मिला है। जबकि परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा का कहना है कि दोनों को नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्हें 48 घंटे में जवाब देना है। पीजी फिजिक्स के हेड डॉ. सुदेश जायसवाल ने कहा कि वे अवकाश पर हैं, उनके प्रभार में डॉ. कंचन हैं, लेकिन अब तक परीक्षा विभाग से बुधवार की शाम तक किसी तरह का शोकॉज नोटिस नहीं मिला था।

बुधवार की रात शाम 7.30 के बाद उनके वाट्सएप पर नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी कॉलेज में हुई घटना के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन इसमें कहीं से भी विभाग की भूमिका नहीं है। उन लोगों ने अप्रैल में ही प्रश्न पत्र सेट कर परीक्षा विभाग को भेज दिया है, इस कारण प्रश्नों की गोपनीयता परीक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। यदि नोटिस आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। यह बेतुकी बात है।जबकि पीजी गणित के हेड डॉ. अरविंद साह ने कहा कि अब तक किसी भी तरह के नोटिस की जानकारी नहीं है। इस बारे में उन्हें किसी तरह की जानकारी भी नहीं दी गई है। इस कारण परीक्षा विभाग क्या कर रहा है, वहीं जाने। इससे कोई मतलब नहीं है। जब नोटिस आएगा तो जवाब दिया जाएगा।