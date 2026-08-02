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स्नातक पार्ट-2 के प्रायोगिक के लिए तिथि और केंद्र जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में टीएमबीयू ने स्नातक पार्ट-2 (सत्र: 2022-25) की प्रायोगिक परीक्षा के लिए तिथियाँ और केंद्रों की घोषणा की है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने यह सूचना जारी की। परीक्षा 3 से 10 अगस्त के बीच विभिन्न कॉलेजों में आयोजित की जाएगी।

स्नातक पार्ट-2 के प्रायोगिक के लिए तिथि और केंद्र जारी

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू ने स्नताक पार्ट-2 (सत्र : 2022-25) के प्रायोगिक परीक्षा के लिए तिथि और केंद्र जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। टीएनबी कॉलेज केंद्र पर सभी कॉलेजों के फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एवं ज्योग्राफी, एसएम कॉलेज केंद्र पर सभी कॉलेजों के होम साइंस, म्यूजिक और साइकोलॉजी और मारवाड़ी कॉलेज केंद्र पर सभी कॉलेजों के स्टेटेस्टिक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। कॉलेजों के प्राचार्य-प्रोफेसर इंचार्ज केंद्राधीक्षक की भूमिका में होंगे। सभी केंद्रों पर तीन अगस्त से 10 अगस्त के बीच परीक्षाा लेनी है।

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