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स्नातक सेमेस्टर-2 में परीक्षा फार्म भरने की तिथि जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, टीएमबीयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2025-29) के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तय की है। छात्र 1 से 6 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क और 7 से 8 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं। गड़बड़ी करने वाले विद्यार्थियों को सेमेस्टर-2 में सुधार करने की सलाह दी गई है।

स्नातक सेमेस्टर-2 में परीक्षा फार्म भरने की तिथि जारी

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2025-29) में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। एक से छह अगस्त तक बिना विलंब शुल्क और सात से आठ अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी फार्म भर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनोद कुमार ओझा ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों का सेमेस्टर-1 में बॉस्केट के अनुसार फार्म नहीं भरा गया है तो वे सेमेस्टर-2 में बॉस्केट सुधार कर विषयों को भराएं। इसके लिए फॉर्म भरने के बाद चेक कर ही भेजने को कहा गया है, अन्यथा संबंधित प्राचार्य या प्रोफेसर इंचार्ज उत्तरदायी होंगे।

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