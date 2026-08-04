एक्सप्रेस वे पर कार का टायर फटने से क्षतिग्रस्त, पांच गंभीर

थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 54 किमी पर सोमवार की शाम एक कार का टायर फटने से वह असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कार के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार की शाम एक कार के अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे पर क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार गुड़गांव से लखनऊ के लिए जा रहे थे। जब उसकी कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 54 किमी पर पहुंची ही थी कि तभी कार का टायर फट गया जिससे कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई।

हादसा होते ही कार में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल हुए लोगों में अमित पांडे पुत्र कृष्ण कुमार पांडे, बृजेश मिश्रा पुत्र संतोष कुमार, प्रथम मिश्रा पुत्र बृजेश मिश्रा, रवि द्विवेदी पुत्र विनोद कुमार, राजेश कुमार पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासीगण आलमबाग लखनऊ है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को हटवाकर थाने पहुंचाया। यातायात को सुचारू कराया। रविन्द्र संजय गांधी पीजीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर है। इस बारे में थाना प्रभारी जसवीर सिंह का कहना है कि एक कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए है। उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है।फोटो एसकेबी 6----सोमवार को शिकोहाबाद के नसीरपुर में हादसे में क्षतिग्रस्त कार।