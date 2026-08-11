एसएसबी में पैदल तिरंगा यात्रा निकली
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत एसएसबी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा एसएसबी से एनटीडी बाजार, कसार देवी मोड़ होते हुए कार्यालय तक पहुंची। लोगों को अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया।
अल्मोड़ा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ‘हर घर तिरंगा’ व ‘वन्दे मातरम् अभियान’ के तहत क्षेत्रक मुख्यालय एसएसबी में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसएसबी से एनटीडी बाजार, कसार देवी मोड़ होते हुए यात्रा वापस कार्यालय पहुंची। लोगों से अपने घरों व दुकानों पर तिरंगा फहराने को लेकर जाागरूक किया। यहां उप-कमांडेंट वीरेंद्र सिंह चौधरी, उप-कमांडेंट रविनन्द झा, सहायक कमांडेंट राजकुमार आदि रहे।
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