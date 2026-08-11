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यूपी के पांच करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य : योगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में तिरंगा यात्रा लेकर निकले मुख्यमंत्री तो उमड़े लोग योगी ने नगर निगम परिसर

यूपी के पांच करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य : योगी

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को गोरखपुर महानगर में निकली तिरंगा यात्रा में जनज्वार उमड़ पड़ा। नगर निगम परिसर से हाथ में तिरंगा लेकर पदयात्रा पर निकले योगी के साथ हजारों कदम उसी दिशा में बढ़ चले। रेलवे स्टेशन चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचते-पहुंचते लंबा कारवां बन गया। यात्रा के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का तिरंगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने के लक्ष्य को तय किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि इस तिरंगा यात्रा के बाद वह अपने हाथों में मौजूद तिरंगा को अपने घर पर लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि घरों के साथ सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी, व्यावसायिक तथा व्यापारिक संस्थानों के भवनों पर तिरंगा लहराया जायेगा। यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। इन बलिदानियों ने जाति न देखकर राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि हम तिरंगा, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सम्मान देकर इन क्रांतिकारी एवं वीर आत्माओं को सम्मान दे सकते हैं। इस दौरान ढाई किलोमीटर की मानव शृंखला भी बनाई गई.

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पहले नागरिकों को राष्ट्रध्वज फहराने के लिए लड़नी पड़ती थी न्यायालयों में लड़ाई

योगी ने कहा कि जिस राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए नागरिकों को न्यायालयों में लड़ाई लड़नी पड़ती थी, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक के अधिकार से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं दे पाईं थीं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिक अपने घर पर राष्ट्रध्वज को सम्मानपूर्वक लगा सकें। इसी का परिणाम है कि आज देश का हर नगारिक भारत के आन, बान, शान के रूप में तिरंगा को अपने घर पर लगाता है।

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पूर्व की सरकारों में एक परिवार के नाम पर होता था नामकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रांतिकारियों को वह सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वे हकदार थे। पूर्व की सरकारों में इनके नाम पर स्मारक नहीं बनाये जाते थे, इनके नाम पर संस्थाओं और सड़कों का नामकरण नहीं किया जाता था। तब एक परिवार के नाम से संस्थानों के नाम रखे जाते थे। एक परिवार के नाम पर ही योजनाएं चलाई जाती थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत में स्वतंत्रता संग्राम बलिदानियों को सम्मान दिया जा रहा है। हर घर तिरंगा के माध्यम से भी उन्हें सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

तिरंगा यात्रा का आयोजन कब और कहां हुआ?
तिरंगा यात्रा का आयोजन सोमवार को गोरखपुर महानगर में हुआ।
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