यूपी के पांच करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य : योगी

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सोमवार को गोरखपुर महानगर में निकली तिरंगा यात्रा में जनज्वार उमड़ पड़ा। नगर निगम परिसर से हाथ में तिरंगा लेकर पदयात्रा पर निकले योगी के साथ हजारों कदम उसी दिशा में बढ़ चले। रेलवे स्टेशन चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास पहुंचते-पहुंचते लंबा कारवां बन गया। यात्रा के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का तिरंगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने के लक्ष्य को तय किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि इस तिरंगा यात्रा के बाद वह अपने हाथों में मौजूद तिरंगा को अपने घर पर लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि घरों के साथ सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी, व्यावसायिक तथा व्यापारिक संस्थानों के भवनों पर तिरंगा लहराया जायेगा। यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। इन बलिदानियों ने जाति न देखकर राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि हम तिरंगा, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सम्मान देकर इन क्रांतिकारी एवं वीर आत्माओं को सम्मान दे सकते हैं। इस दौरान ढाई किलोमीटर की मानव शृंखला भी बनाई गई.