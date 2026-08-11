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तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को दिया राष्ट्र प्रेम का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को दिया राष्ट्र प्रेम का संदेश तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को दिया राष्ट्र प्रेम का संदेश

तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को दिया राष्ट्र प्रेम का संदेश

खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के मानसी बीडीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय मानसी में नगर पंचायत मानसी के कार्यालय होते हुए पटेल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिसमें कार्यालय के विभिन्न पदाधिकारी गण उपस्थित जनप्रतिनिधि गण समाजसेवी और सभी प्रखंडस्तरीय कर्मी उपस्थित थे। डीएम के निर्देशानुसार 9 अगस्त से लगातार 14 अगस्त तक विभिन्न विभागों द्वारा तिरंगा अभियान चलाया जाना है, ताकि जन-जन को राष्ट्र प्रेम का संदेश देना है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रखंड कार्यालय मानसी से यह यात्रा निकाली गई। आगामी 12 अगस्त को झंडा दिवस है इस कार्यक्रम से लोगों में तिरंगे के प्रति समर्पण का भाव बढ़ेगा।

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इस दिन बड़े पैमाने पर हर ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर सीओ लीलावती कुमारी, सैदपुर मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, पूर्व मुखिया पश्चिमी ठाठा नरेश साहनी वार्ड सदस्य गुड्डू साह, पंचायत सचिव मीना कुमारी, अमीन अजय कुमार, राजस्व अधिकारी गंगा कुमारी, पीएलवी रणजीत कुमार, विकास मित्र अभिषेक कुमार, नीतीश कुमार, मनरेगा समेत प्रखंड अंचल कार्यालय के सभी कर्मीव पदाधिकारी उपस्थित थे।

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