पुलिस ने तिरंगा बाइक यात्रा के जरिये राष्ट्रीय एकता एवं समरसता का संदेश दिया

हर घर तिरंगा अभियान के तहत फरीदाबाद और पलवल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे देशभक्ति का माहौल बना। पलवल में राज्यमंत्री गौरव गौतम की उपस्थिति में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। छात्रों ने रैलियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश फैलाया।

फरीदाबाद मंडल, अभिषेक शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को फरीदाबाद एवं पलवल में शिक्षण संस्थानों और जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों के अलावा जिलेवासियों ने उत्साह दिखाया। विद्यार्थियों के हाथ लहराते तिरंगे ने जिले के माहौल को देशभक्ति मय बना दिया। वहीं पलवल में जिला प्रशासन द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें राज्यमंत्री गौरव गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस की ओर से तिरंगा यात्रा के अलावा सेक्टर-12 स्थित पैबल मॉल में प्रदर्शनी भी लगाई गई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का शुभारंभ एनआईटी स्थित बीके चौक से हुआ और यह विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए बल्लभगढ़ स्थित अटल ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में पुलिस विभाग के एनआईटी, सेंट्रल और बल्लभगढ़ जोन के अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा एनआईटी जोन में बीके चौक से केएल मेहता महिला कॉलेज, कार्यालय पुलिस उपायुक्त एनआईटी, 4-5 चौक, भगत सिंह गोल चक्कर, नीलम चौक, नीलम रेलवे पुल और अजरोंदा चौक से होकर सेंट्रल जोन में पहुंची। इसके बाद एस्कॉर्ट मोड़, सेक्टर-15ए, जिला उपायुक्त निवास, सनफ्लैग अस्पताल, सेक्टर-15 मार्केट, खेल परिसर तथा सेक्टर 9-12 डिवाइडिंग रोड से होते हुए बल्लभगढ़ जोन में प्रवेश किया। बल्लभगढ़ क्षेत्र में यह यात्रा अदालत परिसर, सेक्टर 10-11 डिवाइडिंग रोड, अश्विनी अस्पताल टी-पॉइंट, सेक्टर 7-10 मार्केट, पुलिस चौकी सेक्टर-8, नाहर सिंह पैलेस, जाट भवन, तिगांव टी-पॉइंट और अंबेडकर चौक से गुजरते हुए अटल ऑडिटोरियम पर समाप्त हुई.

छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा राजकीय कन्या महाविद्यालय नचौली में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य छात्राओं और ग्रामीणों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना था। रैली में महाविद्यालय की 43 छात्राओं के साथ शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर नजदीकी महावतपुर गांव तक पहुंची। छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और ग्रामीणों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अर्चना वर्मा ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, स्वतंत्रता, गौरव और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उप-प्राचार्य डॉ. सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि युवाओं में राष्ट्रप्रेम और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना जरूरी है। इसके अलावा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंगला गुर्जर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांगर में भी रैली निकाली गई.

तिरंगा सेल्फी पॉइंट बने आकर्षण का केंद्र अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय मोहना, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेवला महाराजपुर, बड़खल, भूपानी, मुजेड़ी, राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बल्लभगढ़, सेक्टर-7, प्राथमिक विद्यालय कैल गांव तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनआईटी-3 में तिरंगा सेल्फी पॉइंट स्थापित किए गए, जोकि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

विद्यार्थियों ने राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया पलवल स्थित राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया।

महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक रंगोली तैयार की गई। विद्यार्थियों ने रंगोली के माध्यम से भारतीय तिरंगे, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। इसके अलावा पोस्टर मेकिंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने भारतीय तिरंगा, राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता दिवस तथा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान जैसे विषयों पर आकर्षक पोस्टर एवं पेंटिंग तैयार की.

उपायुक्त ने किया तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मंगलवार को खंड हथीन में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने किया.

उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान, गौरव और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का अवसर है। उपायुक्त ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वयं हाथ में तिरंगा थाम कर समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश भी दिया।उन्होंने सभी से 13 अगस्त को पलवल शहर में 5 किलोमीटर लंबे और 10 फीट चौड़े तिरंगे के साथ निकाली जाने वाली विशाल तिरंगा यात्रा में भी बढ़-चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया.

नूंह में आज होगी तिरंगा साइकिल रैली अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे हर घर तिरंगा एवं वंदे मातरम अभियान के तहत बुधवार 12 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे जिला सचिवालय से पुलिस लाइन नूंह तक आयोजित होने वाली तिरंगा साइकिल रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई.