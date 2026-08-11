Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

70वीं वाहिनी एसएसबी ने बच्चों, गांव वालों संग निकाली तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

70वीं वाहिनी एसएसबी जवानों ने स्थानीय नागरिकों व स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली स्थानीय नागरिकों व स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा

70वीं वाहिनी एसएसबी ने बच्चों, गांव वालों संग निकाली तिरंगा यात्रा

लखीमपुर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 70वीं वाहिनी एसएसबी ने बच्चों व गांव वालों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसएसबी मुख्यालय, सभी समवायों, भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सभी सीमा चौकियों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के तहत 70वीं वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और सीमाओं पर मुस्तैद जवानों ने सीमावर्ती गांवों के नागरिकों, प्रबुद्ध जनों, शिक्षकों ने उत्साह से भरे स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा रैलियों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: हर घर तिरंगा अभियान : जिले की 49 पैक्सों में शान से निकाली गई तिरंगा यात्रा

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाहिनी मुख्यालय व सभी सीमा चौकियों पर आयोजित सामूहिक ओजस्वी वंदे मातरम् गायन रहा। जब जवानों, शिक्षकों और बच्चों ने एक साथ सुर में सुर मिलाकर राष्ट्रगीत का गायन किया तो पूरा वातावरण देशभक्ति की ऊर्जा से भर गया।

ये भी पढ़ें:वन्दे मातरम सामूहिक गायन के साथ हर घर तिरंगा अभियान का संदेश
ये भी पढ़ें:वंदे मातरम् के 150 वर्ष पर देशभक्ति से गूंजा जमालपुर स्टेशन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।