70वीं वाहिनी एसएसबी ने बच्चों, गांव वालों संग निकाली तिरंगा यात्रा
70वीं वाहिनी एसएसबी जवानों ने स्थानीय नागरिकों व स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली स्थानीय नागरिकों व स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा
लखीमपुर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 70वीं वाहिनी एसएसबी ने बच्चों व गांव वालों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसएसबी मुख्यालय, सभी समवायों, भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सभी सीमा चौकियों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के तहत 70वीं वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और सीमाओं पर मुस्तैद जवानों ने सीमावर्ती गांवों के नागरिकों, प्रबुद्ध जनों, शिक्षकों ने उत्साह से भरे स्कूली बच्चों के साथ मिलकर तिरंगा रैलियों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाहिनी मुख्यालय व सभी सीमा चौकियों पर आयोजित सामूहिक ओजस्वी वंदे मातरम् गायन रहा। जब जवानों, शिक्षकों और बच्चों ने एक साथ सुर में सुर मिलाकर राष्ट्रगीत का गायन किया तो पूरा वातावरण देशभक्ति की ऊर्जा से भर गया।
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