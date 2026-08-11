ग्राम्यांचलों में तिरंगा यात्रा ने भरा जोश

वाराणसी में भाजपा द्वारा ‘हर घर तिरंगा अभियान’ की शुरुआत हुई। छात्र-छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता भी शामिल थी। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गीत गूंजे और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। यात्राओं का आयोजन 12 अगस्त तक जारी रहेगा।

वाराणसी, हिटी। भाजपा काशी क्षेत्र में सोमवार से मंडलस्तर पर तिरंगा यात्रा अभियान शुरू हुआ। ग्राम्यांचलों में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का रंग दिखने लगा है। मिर्जामुराद, सेवापुरी, जक्खिनी समेत कई इलाकों में सोमवार को छात्र-छात्राओं, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूल-कॉलेजों में रंगोली प्रतियोगिता हुई। इन कार्यक्रमों के जरिए संदेश दिया गया कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यात्रा में ‘भारत माता की जय’ और ‘विश्व विजयी तिरंगा प्यारा’ समेत कई देशभक्ति के गीत गूंजे। कछवांरोड प्रतिनिधि के मुताबिक गौर गांव (मिर्जामुराद) में स्वर्गीय वंशनारायण सिंह महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने आजादी की लड़ाई में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। इसका नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामशकल पटेल ने किया। तिरंगा यात्रा मिर्जामुराद बाजार, राने चट्टी होते हुए कॉलेज कैंपस में संपन्न हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा यात्रा से नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यात्रा में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामप्रकाश सिंह ‘वीरू’, संजीव सिंह गौतम, पूर्व मंडलाध्यक्ष सुरेंद्र बिंद, योगेश सिंह, डॉ. आशुतोष उपाध्याय, अभिषेक त्रिपाठी ‘सुमित’, डॉ. शिवांगी सिंह (शालू), अमित पटेल ‘रिंकू’, अजय पटेल, ओमप्रकाश, प्राचार्य डॉ. संगीता सिंह, राकेश पटेल, डॉ. विजय सिंह, अजय सोनकर, मुकेश यादव, राजेश सिंह, रामजी यादव, जय सिंह पटेल, आनंद रघुवंशी शामिल रहे। मिर्जामुराद थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा और एसआई पवन यादव ने सुरक्षा की कमान संभाली।

सेवापुरी में तिरंगा रंगोली प्रतियोगिता सेवापुरी प्रतिनिधि के मुताबिक बरकी स्थित राजकीय महाविद्यालय में तिरंगा थीम पर रंगोली प्रतियोगिता हुई। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। उन्होंने तिरंगे के रंगों से कई भावपूर्ण संदेश दिए। निर्णायकों में डॉ. श्वेता सिंह, डॉ. चंडी प्रसाद पांडेय और डॉ. अरविंद कुमार शामिल रहे। प्रतियोगिता छह ग्रुपों में हुई। ग्रुप चार की भारती विश्वकर्मा और निशा को प्रथम, ग्रुप एक की साक्षी बिंद, अर्चना यादव, मानसी यादव और सारा वर्मा को द्वितीय एवं ग्रुप दो की आकांक्षा, कोमल और आदर्श कुमार को तृतीय स्थान मिला। प्रतिभा, आंचल, प्रिया, अनामिका, तनु, वीरेंद्र और सूरज को सांत्वना पुरस्कार मिले। संयोजक डॉ. अनुज कुमार सिंह थे। प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार, डॉ. मनोज कुमार गौतम, डॉ. अरविंद कुमार, सुनील कुमार मौर्य, संजय कुमार और ऊषा मौजूद रहीं।

राष्ट्रभक्ति का संदेश जक्खिनी। भाजपा राजातालाब मंडल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोशोखरोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। मंडल अध्यक्ष सुजीत पाल के नेतृत्व में निकली यात्रा रेलवे फाटक, रानी बाजार, विश्वकर्मा मंदिर होते हुए कालभैरव मंदिर पर समाप्त हुई। इसके जरिये राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष रामशकल पटेल, प्रदेश मंत्री राकेश बिंद, एमएलसी धर्मेंद्र राय, विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल, देवेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. आजाद सिंह गौतम, अशोक राय, प्रेमशंकर पाठक, पंकज सिंह पटेल समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे।

अगले कार्यक्रम 13 अगस्त को जिला एवं महानगर स्तर पर निकलेगी यात्रा। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बताया कि सोमवार से शुरू मंडलों और वार्डों में तिरंगा यात्राएं 12 अगस्त तक निकाली जाएंगी। 13 अगस्त को जिला एवं महानगर स्तर पर यात्राएं निकलेंगी। 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, शहीद स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलेगा। महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस तथा संगोष्ठियां होंगी। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने बताया कि अभियान का संयोजक नागेश्वर देव पांडेय जबकि शैलेंद्र मौर्य, नम्रता चौरसिया, अजीत रावत और देवेंद्र मौर्य को सह संयोजक बनाया गया है।