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टीआर कॉलेज में निकाली गई तिरंगा रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ के श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा 'हर घर तिरंगा' थीम पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्या प्रो. लकी गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इस रैली का उद्देश्य छात्राओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना था। कार्यक्रम अधिकारियों ने तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डाला।

टीआर कॉलेज में निकाली गई तिरंगा रैली

अलीगढ़। श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ में प्राचार्या प्रो. लकी गुप्ता के निर्देशन में एनएसएस इकाई द्वारा सोमवार को घर-घर तिरंगा, हर घर तिरंगा थीम पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य छात्राओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना था। रैली में कार्यक्रम अधिकारियों के साथ स्वयंसेविकाओं ने भाग लेकर हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अंजू सिंह पटेल ने तिरंगे के तीनों रंगों का महत्व समझाते हुए छात्राओं में देशप्रेम की भावना को प्रेरित किया। कार्यक्रम अधिकारी डा. प्रतिमा वार्ष्णेय ने एनएसएस गीत के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया।

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