तिरंगा रैली में गूंजा वंदे मातरम् और भारत माता का उद्घोष

पीलीभीत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधी स्टेडियम से ड्रमंड कालेज तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वंदे मातरम् और भारत माता के जयघोष के साथ छात्र-छात्राओं के हाथों में तिरंगा झंडा नजर आया। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। तिरंगा रैली का शुभारंभ गांधी स्टेडियम से वंदेमातरम् से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि एसपी सुकीर्ति माधव, सिटी मजिस्ट्रेट प्यारेलाल मौर्य, सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र रहे। तिरंगा रैली का नेतृत्व डीएम और एसपी ने किया। अधिकारियों और बच्चों ने हाथ में तिरंगा थामकर पैदल मार्च किया।

रैली गांधी स्टेडियम से शुरू होकर ड्रमंड कालेज तक देशभक्तिपूर्ण नारों से गूंजता रहा। रैली में वीरांगना अवन्तीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कालेज, जीजीआईसी, ड्रमंड कॉलेज, राम इंटरर कॉलेज, एसएन इटर कालेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, लिटिल एंजिल्स, चिरौंजी लाल वीरेन्द्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, हाफिज रहमत खां इंटर कालेज, एनसीसी के छात्र-छात्राएं सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के शिक्षक व पुलिस कर्मी रहे। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों के हृदय का राष्ट्रवाद है। एसपी सुकीर्ति माधव ने भी विचार रखे। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, डीआईओएस विजय सिंह यादव, प्रभारी प्रधानाचार्य लोकेश कुमार, डॉ.आरपी गंगवार, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश गौड़, जीपी गंगवार, जयहिंद मौर्य, इमरान, राजेश गंगवार, नोडल अधिकारी इंतजार खां, यासीन खां, तनु अग्निहोत्री, सीओ सिटी समेत दुर्गेश आर्य रहे।