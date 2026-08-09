Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिरंगा रैली में गूंजा वंदे मातरम् और भारत माता का उद्घोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

डीएम और एसपी ने हर घर तिरंगा रैली का गांधी स्टेडियम से किया शुभारम्भतिरंगा रैली में गूंजा वंदे मातरम् और भारत माता का उद्घोषतिरंगा रैली में गूंजा वंदे

तिरंगा रैली में गूंजा वंदे मातरम् और भारत माता का उद्घोष

पीलीभीत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधी स्टेडियम से ड्रमंड कालेज तक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वंदे मातरम् और भारत माता के जयघोष के साथ छात्र-छात्राओं के हाथों में तिरंगा झंडा नजर आया। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। तिरंगा रैली का शुभारंभ गांधी स्टेडियम से वंदेमातरम् से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि एसपी सुकीर्ति माधव, सिटी मजिस्ट्रेट प्यारेलाल मौर्य, सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र रहे। तिरंगा रैली का नेतृत्व डीएम और एसपी ने किया। अधिकारियों और बच्चों ने हाथ में तिरंगा थामकर पैदल मार्च किया।

ये भी पढ़ें:अगस्त क्रांति : गूंजे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे

रैली गांधी स्टेडियम से शुरू होकर ड्रमंड कालेज तक देशभक्तिपूर्ण नारों से गूंजता रहा। रैली में वीरांगना अवन्तीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कालेज, जीजीआईसी, ड्रमंड कॉलेज, राम इंटरर कॉलेज, एसएन इटर कालेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, लिटिल एंजिल्स, चिरौंजी लाल वीरेन्द्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, हाफिज रहमत खां इंटर कालेज, एनसीसी के छात्र-छात्राएं सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के शिक्षक व पुलिस कर्मी रहे। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों के हृदय का राष्ट्रवाद है। एसपी सुकीर्ति माधव ने भी विचार रखे। जिला विकास अधिकारी संजय कुमार, डीआईओएस विजय सिंह यादव, प्रभारी प्रधानाचार्य लोकेश कुमार, डॉ.आरपी गंगवार, जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश गौड़, जीपी गंगवार, जयहिंद मौर्य, इमरान, राजेश गंगवार, नोडल अधिकारी इंतजार खां, यासीन खां, तनु अग्निहोत्री, सीओ सिटी समेत दुर्गेश आर्य रहे।

ये भी पढ़ें:Jhansi News: जनपद में हर घर तिरंगा का भव्यता से होगा आयोजन तैयारियां पूरी हुई
ये भी पढ़ें:आज से 15 अगस्त तक मनेगा हर घर तिरंगा सप्ताह, निकलेगी रैली
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।