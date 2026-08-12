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देशभक्ति के जयघोष के साथ निकाली गई तिरंगा रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें जन प्रतिनिधि, अधिकारी और स्वयंसेवक शामिल हुए। रैली का शुभारंभ वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुआ। विकास भवन चौराहे से शुरू होकर नेहरू ऊर्जा उद्यान के परिसर में संपन्न हुई। स्वतंत्रता दिवस पर संबंधित कार्य योजनाओं की भी चर्चा की गई।

देशभक्ति के जयघोष के साथ निकाली गई तिरंगा रैली

पीलीभीत। हर घर तिरंगा अभियान के तहत विकास भवन से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जन प्रतिनिधि, अधिकारी और स्वयंसेवक समेत स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाएं शामिल हुई। तिरंगा रैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तिरंगा रैली का शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ सामूहिक गायन से किया गया। तिरंगा रैली विकास भवन चौराहे से शुरू होकर टनकपुर हाईवे होते हुए नेहरू ऊर्जा उद्यान परिसर में संपन्न हुई। रैली में सबसे आगे भाजपा जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, डीएम ज्ञानेंद्र सिंह, एसपी सुकीर्ति माधव, एसएसबी कमांडेंट, डीडीओ संजय कुमार आदि तिरंगा लेकर चल रहे थे।

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तिरंगा रैली में सहभागिता

तिरंगा रैली में सशस्त्र सीमा बल, एनसीसी, महिला स्वयं सहायता समूह, युवा कल्याण विभाग, मॉय युवा भारत, सामाजिक संगठन, पीआरडी, नेकी की दीवार सहित विभिन्न संस्थाओं ने सहभागिता की। स्वच्छता, सामाजिक सौहार्द, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, कर्तव्य पालन एवं स्वदेशी को अपनाने का भी संदेश दिया गया। डीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करना है। 13 से 15 अगस्त तक घरों, प्रतिष्ठानों व कार्यालयों में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं। एसपी सुकीirti माधव ने कहा कि तिरंगा रैली में युवाओं और नागरिकों का यह अनुशासन और उत्साह सराहनीय है। सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट पीएल मौर्य, परियोजना निदेशक पवन कुमार सिंह, एआर कोआपरेटिव इंदू सिंह, उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार, जिला कृषि अधिकारी विनीत कुमार, डीपीओ अनुराग श्याम रस्तोगी, उपायुक्त स्वत: रोजगार वंदना सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर सांगुड़ी आदि मौजूद रहे।

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स्वतंत्रता दिवस पर कार्ययोजना

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक में निर्णय

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर कार्ययोजना बनाई गई। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदेश मंत्री अश्विनी अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर ध्वजारोहण होगा। बैठक में जिलाध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है। यह हमारा गौरव है। व्यापार मंडल के संजीव मोहन अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अजीम, राशिद नूर, आलोक बंसल, करनदीप सिंह, निमित अग्रवाल, विशाल अग्रवाल आदि रहे।

तिरंगा यात्रा का नेतृत्व

मरौरी ब्लॉक की प्रशासक ने बरहा मझोला मंडल में निकाली तिरंगा यात्रा

बरहा मझोला मंडल में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मरौरी ब्लॉक की प्रशासक सभ्यता देवी वर्मा ने किया। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा लहराता नजर आया। ब्लाक प्रशासक सभ्यता देवी वर्मा ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, त्याग और गौरव का प्रतीक है यात्रा में शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ अध्यक्षों की सक्रिय सहभागिता रही। बरहा मझोला मंडल महामंत्री रविंदर वर्मा, सभासद मनोज शर्मा, आकाश मौर्य, थान सिंह मौर्य, राम शांति स्वरूप शर्मा आदि रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तिरंगा रैली का शुभारंभ कैसे हुआ?
तिरंगा रैली का शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ सामूहिक गायन से किया गया।
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