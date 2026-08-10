तिरंगा मार्च से गूंजा देशभक्ति का संदेश, छात्रों में दिखा उत्साह

बलरामपुर, संवाददाता। हर घर तिरंगा-2026 अभियान के तहत सोमवार को महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में 09वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से भव्य तिरंगा मार्च निकाला गया। तिरंगा हाथों में लेकर निकले एसएसबी जवानों, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने लोगों को राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मार्च के दौरान विद्यालय परिसर में देशभक्ति का माहौल रहा। कार्यवाहक कमांडेंट एवं द्वितीय कमान अधिकारी श्री कुमुद रंजन के निर्देशन में आयोजित तिरंगा मार्च में 09वीं वाहिनी एसएसबी के बलकर्मियों के साथ विद्यालय के छात्र-छात्राओं व शिक्षकगण ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थियों ने मार्च में भाग लिया और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

एसएसबी जवानों ने विद्यार्थियों व स्थानीय नागरिकों को अभियान के उद्देश्य की जानकारी देते हुए अपने घरों और विद्यालयों में तिरंगा फहराने की अपील की। जवानों ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल हमारी पहचान व गौरव का प्रतीक ही नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी है। तिरंगा मार्च के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। मार्च में शामिल छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना के साथ अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। एसएसबी के जवानों ने भी क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे हर घर तिरंगा-2026 अभियान को जनभागीदारी का रूप देते हुए अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराएं। 09वीं वाहिनी एसएसबी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों व आमजन में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना रहा। मार्च के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया।