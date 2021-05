कितने राज्यों में फैला ब्लैक फंगस, कौन बने शिकार...स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दी पूरी रिपोर्ट

कोरोना संकट के बीच देशभर में अब म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) भी कहर ढा रहा है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देशभर में ब्लैक फंगस की स्थिति पर जानकारी दी और बताया कि यह अब तक 18 राज्यों में मिल चुका है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देशभर में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 5 हजार 424 मामले आ चुके हैं। इनमें से 4 हजार 556 मरीज ऐसे थे जिन्हें पहले कोविड-19 संक्रमण था और 55 फीसदी मरीजों को डायबिटीज था।

Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan chairs the 27th Group of Ministers Meeting on #COVID19



"Till now, 5,424 cases of Mucormycosis reported in 18 States/UTs. Out of 5,424 cases, 4,556 patients have history of COVID19 infection. 55% of the patients had diabetes," he says. pic.twitter.com/ryc6zkmI7p