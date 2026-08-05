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बिजनौर बैराज से छोड़ा 97 हजार क्यूसेक पानी, स्थिर रहा जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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गजरौला में हालिया बारिश के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर स्थिर है, लेकिन खादर क्षेत्र में जलभराव की समस्या जारी है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई और खेतों तक पहुंच में दिक्कत हो रही है। प्रशासन स्थिति पर नज़र रख रहा है और जलस्तर स्थिर रहने की बात की जा रही है।

बिजनौर बैराज से छोड़ा 97 हजार क्यूसेक पानी, स्थिर रहा जलस्तर

गजरौला, संवाददाता। बीते दिनों हुई बारिश के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना है लेकिन खादर क्षेत्र में जलभराव की समस्या बरकरार है। निचले इलाकों में खेतों और संपर्क मार्गों तक पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों की फसल भी पानी की चपेट में आकर प्रभावित हुई है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है।

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जलस्रोतों की स्थिति

बुधवार को बिजनौर बैराज से 97717 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिसके बाद तिगरी गंगा का जलस्तर 200.35 सेमी दर्ज किया गया। उधर, ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के चलते गांवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। कई स्थानों पर दोपहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं पशु चारा लाने व खेतों तक पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है।

प्रशासन की निगरानी

उधर, गंगा तट पर प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। संबंधित विभागीय कर्मचारी जलस्तर पर नजर बनाए हैं। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि फिलहाल जलस्तर स्थिर है, लेकिन यदि पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो स्थिति बदल सकती है। इस बावत जेई बाढ़ खंड सुभाष कुमार ने बारिश नहीं होने पर आगे जलस्तर के और घटने की संभावना जताई।

प्र常常्यापन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तिगरी गंगा का जलस्तर कितना है?
तिगरी गंगा का जलस्तर 200.35 सेमी दर्ज किया गया है।
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