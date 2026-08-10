पुलिस कर रही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से मेले की निगरानी
बागपत के पुरा महादेव मेले में सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। आतंकी अलर्ट के बाद एटीएस और बम निरोधक दल मेला क्षेत्र में तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। मेले में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी रही।
बागपत। पुरा महादेव मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। आतंकी इनपुट मिलने के बाद मेला क्षेत्र में एटीएस और बम निरोधक दस्ते की टीमें नजर बनाए हुए है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गोताखोरों की टीम नाव के साथ तैनात की गई है। रविवार को पुरा महादेव मंदिर पर चार द्विवसीय श्रावण मेला शुरू हो गया। पहले ही दिन भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं, पुलिस प्रशासन मेले को सकुशल संपन्न कराने की कयावद में जुटा हुआ है।
आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद लखनऊ से एटीएस टीम पुरा महादेव पहुंच चुकी है। वह बम निरोधक दस्ते के साथ मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही है। संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर चेकिंग कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में कांवड़ियां दोनों नदियों में स्नान करते है। कई बार स्नान करते समय अप्रिय घटनाएं हो चुकी है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए इस बार हिंडन और यमुना नदी के घाटों पर नाव के साथ गोताखोरों की तैनाती की गई है। पीएसी के गोताखोर हिंडन नदी पर नजर रखे हुए है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुरा महादेव मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है।
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचारों की पैकजिंग
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज