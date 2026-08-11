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पुरा महादेव मेला: सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से हो रही मेले की निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में पुरा महादेव मेले के दौरान सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। ATS और बम निरोधक दल तैनात हैं, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यमुना और हिंडन नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण गोताखोर भी नाव के साथ तैनात हैं। लाखों कांवड़िए जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं।

पुरा महादेव मेला: सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से हो रही मेले की निगरानी

बागपत। पुरा महादेव मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। मेला क्षेत्र में एटीएस और बम निरोधक दस्ते की टीमें नजर बनाए हुए है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गोताखोरों की टीम नाव के साथ तैनात की गई है। गौरतलब है कि गत दिवस पुरा महादेव मंदिर पर श्रावणी मेला शुरू हुआ था। सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए लाखों कांवड़िए मंदिर पर पहुंचे। वहीं, पुलिस प्रशासन मेले को सकुशल संपन्न कराने की कयावद में जुटा हुआ है। आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद लखनऊ से एटीएस टीम पुरा महादेव पहुंच चुकी है।

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वह बम निरोधक दस्ते के साथ मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही है। संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर चेकिंग कर रही है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में लगाए गए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और पांच ड्रोन कैमरों के जरिए भी चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए मंदिर और गेस्ट हाउस में दो कंट्रोल रूम बनाए गए है। जिन पर दिन-रात के हिसाब से पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यमुना और हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में कांवड़ियां दोनों नदियों में स्नान करते है। कई बार स्नान करते समय अप्रिय घटनाएं हो चुकी है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए इस बार हिंडन और यमुना नदी के घाटों पर नाव के साथ गोताखोरों की तैनाती की गई है। पीएसी के गोताखोर हिंडन नदी पर नजर रखे हुए है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुरा महादेव मेला व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच कांवड़िए भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर रहे है।

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