कांवड़ यात्रा को लेकर ढाई हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। जिले के आठ प्रमुख कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों पर ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पूरी यात्रा पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ यात्रा को सुचारु और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना प्राथमिकता है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि श्रावण माह में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेने जाते हैं। जल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों के लिए जिले में आठ प्रमुख मार्ग चिह्नित किए गए हैं।

इन सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। सभी प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नोएडा पुलिस के एकीकृत नियंत्रण कक्ष से राजपत्रित अधिकारी चौबीसों घंटे कैमरों से मिलने वाले फुटेज पर नजर रखेंगे। संवेदनशील स्थानों और भीड़ वाले क्षेत्रों की ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अव्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल कर अंतरविभागीय समिति गठित की गई है। समिति कांवड़ मार्गों पर बिजली, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की निगरानी करेगी। कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों पर करीब ढाई हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष योजना तैयार की गई है। इसके अलावा डीजे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानकों का पालन करें। निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में संगीत बजाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दें, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके।