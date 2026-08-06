बाघ को ट्रेंकुलाइज करने को तीन जगहों पर घेराबंदी

सल्ट। डभरा सौराल में ट्रेंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। बाघ की गतिविधियों के आधार पर तीन जगहों से ट्रेंकुलाइज करने के लिए घेराबंदी की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में वन विभाग की टीमें दिन-रात गश्त कर रही है। सल्ट के डभरा सौराल में महिला की मौत के बाद गुलदार की दहशत बनी हुई है। वहीं, वन विभाग भी बाघ को पकड़ने के लिए प्रयासों में लगा हुआ है। विभाग की कई टीमें डभरा-सौराल और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। दिन के साथ रात में भी वन विभाग की टीमें क्षेत्रों में जा रही हैं। ट्रेंकुलाइज करने के लिए भी विभाग की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए डॉक्टर के साथ मिलकर वन कर्मियों ने बाघ की गतिविधियों का पता लगाया गया था。