बाघ को ट्रेंकुलाइज करने को तीन जगहों पर घेराबंदी
सल्ट। डभरा सौराल में ट्रेंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। बाघ की गतिविधियों के आधार पर तीन जगहों से ट्रेंकुलाइज करने के लिए घेराबंदी की जाएगी। मृतक महिला के परिजनों को दस लाख रुपये का मुआवजा भी विभाग की ओर से दे दिया गया है।
सल्ट। डभरा सौराल में ट्रेंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। बाघ की गतिविधियों के आधार पर तीन जगहों से ट्रेंकुलाइज करने के लिए घेराबंदी की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र में वन विभाग की टीमें दिन-रात गश्त कर रही है। सल्ट के डभरा सौराल में महिला की मौत के बाद गुलदार की दहशत बनी हुई है। वहीं, वन विभाग भी बाघ को पकड़ने के लिए प्रयासों में लगा हुआ है। विभाग की कई टीमें डभरा-सौराल और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। दिन के साथ रात में भी वन विभाग की टीमें क्षेत्रों में जा रही हैं। ट्रेंकुलाइज करने के लिए भी विभाग की कार्रवाई चल रही है। इसके लिए डॉक्टर के साथ मिलकर वन कर्मियों ने बाघ की गतिविधियों का पता लगाया गया था。
ट्रेंकुलाइजेशन के लिए तैयारी
इन गतिविधियों के आधार पर ट्रेंकुलाइज करने के लिए तीन जगहें तय की गई हैं। इन जगहों पर दिन के साथ रात के समय भी वन कर्मी ट्रेंकुलाइज गन के साथ तैनात रहेंगे। ताकि बाघ को पकड़ा जा सके। वहीं, मृतक महिला के परिजनों को दस लाख रुपये का मुआवजा भी विभाग की ओर से दे दिया गया है।
सुरक्षा के लिए गश्त
वन्य जीव को ट्रेंकुलाइज करने के लिए तीन जगहों का चयन किया गया है। साथ ही विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं। ट्रैप कैमरों से भी निगरानी की जा रही है।
- हेमा कर्नाटक, रेंजर मोहान
सामान्य प्रश्न
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