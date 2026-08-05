सड़क पर बाघ देखकर थमे वाहनों के पहिए
पूरनपुर में सड़क पर एक बाघ घूमता देखा गया, जिससे राहगीरों में दहशत फैल गई। बाइक सवार बाघ से डरकर लौट गए। कार सवारों ने बाघ का वीडियो बनाया, जो वायरल हो गया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा और सड़क पर आवागमन बंद रहा।
पूरनपुर। सड़क पर बाघ को घूमता देख राहगीरों के होश उड़ गए। बाइक सवार आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। सड़क से गुजरे रहे कार सवारों ने बाघ का वीडियो बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दहशत के चलते दूसरे दिन भी सड़क पर आवागमन बंद रहा। सोमवार को थाना सेहरामऊ क्षेत्र में देर रात एक बाघ गढ़ा कलां नवदिया से सेहरामऊ उत्तरी जाने वाली सड़क पर घूमता देखा गया। सड़क से गुजरे कार सवारों ने बाघ का वीडियो बना लिया। इस दौरान गुजर रहे बाइक सवारों को बाघ के बारे में बताया गया। इस पर वह वापस लौट गए।
हालांकि इस दौरान कारों का आवागमन होता रहा। कुछ देर कार की रोशनी में सड़क पर घूमने के बाद बाघ पास की झाड़ियों में चला गया। उसके बाद सेहरामऊ जाने वाली सड़क पर आवागमन बंद रहा। सुबह जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को लगी तो उनमें दहशत फैल गई। मंगलवार को भी सड़क पर बाइक और साइकिल सवार नहीं गुजरे। पुलिस ने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने को कहा है।
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