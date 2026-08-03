सल्ट के सौराल में बाघ ने नवविवाहिता को मार डाला
गोविंद रावत, सल्ट। डभरा सौराल के घोड़ीधार तोक में बाघ ने 22 वर्षीय नवविवाहिता शैलू को मार डाला। घटना के समय महिला घर से 30 मीटर की दूरी पर गोबर फेंकने गई थी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने शव को उठाने से इनकार कर दिया। वन विभाग जांच कर रहा है।
गोविंद रावत, सल्ट। ब्लॉक के डभरा सौराल के घोड़ीधार तोक में सोमवार को बाघ ने नवविवाहिता को मार डाला। घटना के समय महिला गोबर फेंकने घर से 30 मीटर की दूरी पर गई हुई थी। महिला की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गुस्साए लोगों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 22 साल की शैलू का विवाह घोड़ीधार निवासी रविंद्र सिंह नेगी के साथ नवंबर 2025 में हुआ था। रोज की तरह सोमवार को सुबह करीब साढ़े छह बजे मवेशियों का गोबर घर से 30 मीटर की दूरी पर फेंकने गई थी।
इसी दौरान घात लगाए बैठा गुलदार शैलू पर हमला कर उठा ले गया। भतीजे के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक बाघ शैलू को दूर ले जा चुका था। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू कर दी। दो घंटे की तलाश के बाद करीब नौ बजे घर से करीब दो किमी दूर शैलू का क्षत विक्षत शव सतनिया गधेरे से बरामद हुआ। शव दिखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग, पुलिस और प्रशासन सहित अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंच गईं, लेकिन ग्रामीणों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया। देर शाम तक शव गधेरे में ही रहा। डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि महिला की मौत वन्यजीव के हमले में हुई है। साक्ष्य जुटाए गए हैं। जांच के बाद ही हमलावर वन्यजीव का पता चल सकेगा।
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