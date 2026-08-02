Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमानगढ़ में मिली वृद्ध बाघिन की कानपुर ले जाते समय मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

पास नदी में मिली बाघिन। रेहड़, संवाददाता अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की वन रेंज में शुक्रवार शाम गुर्जर गेट के पास बेहद कमजोर हालत में मिली बाघिन की इलाज के

अमानगढ़ में मिली वृद्ध बाघिन की कानपुर ले जाते समय मौत
अमानगढ़ में मिली वृद्ध बाघिन की कानपुर ले जाते समय मौत

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की वन रेंज में शुक्रवार शाम गुर्जर गेट के पास बेहद कमजोर हालत में मिली बाघिन की इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बाघिन को बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद वह कानपुर चिड़ियाघर से करीब 40 किमी पहले ही दम तोड़ गई। वन विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम अमानगढ़ रेंज के कंपार्टमेंट चार ए में नदी क्षेत्र में गश्ती दल को बाघिन लेटी मिली। जो चल फिर नही पा रही थी। मामले की सूचना वनकर्मियों ने उच्चाधिकारियों को दी। अधिकारियों के निर्देश पर वनकर्मियों ने उसे ट्रैक्यूलाइज किए बिना ही रेस्क्यू कर पिंजरे में रखा。

बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण

पशुचिकित्सक कासमपुरगढ़ी डॉ. एसपी सिंह ने मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बाघिन की उम्र लगभग 6 साल है। कमजोरी के चलते उसे खाने के लिए खाने के लिए मांस दिया गया, लेकिन उसने सिर्फ पानी पिया। प्रथमदृष्टा किन्ही कारणों से उसका पिछला हिस्सा लकवाग्रस्त प्रतीत हो रहा था। बिजनौर डीएफओ जय सिंह कुशवाह ने बताया कि बाघिन की उम्र लगभग 13 से 14 साल है। आशंका है कि वह करीब 15 दिन से भूखी थी। इसी वजह से वह अत्यधिक कमजोर हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर चिड़ियाघर रेफर कर दिया गया।

बाघिन की मौत

कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही बाघिन की मौत हो गई। सूचना पर तीन वन्यजीव चिकित्सकों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए बाघिन के ऊतकों के नमूने जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो सकेगी। रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और रिजर्व में गश्त बढ़ा दी गई है।

सामान्य प्रश्न

बाघिन की उम्र कितनी थी?
बाघिन की उम्र लगभग 6 से 14 साल बताई गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Kanpur Zoo Death अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।