पास नदी में मिली बाघिन। रेहड़, संवाददाता अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की वन रेंज में शुक्रवार शाम गुर्जर गेट के पास बेहद कमजोर हालत में मिली बाघिन की इलाज के

अमानगढ़ में मिली वृद्ध बाघिन की कानपुर ले जाते समय मौत

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की वन रेंज में शुक्रवार शाम गुर्जर गेट के पास बेहद कमजोर हालत में मिली बाघिन की इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बाघिन को बचाने के तमाम प्रयासों के बावजूद वह कानपुर चिड़ियाघर से करीब 40 किमी पहले ही दम तोड़ गई। वन विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम अमानगढ़ रेंज के कंपार्टमेंट चार ए में नदी क्षेत्र में गश्ती दल को बाघिन लेटी मिली। जो चल फिर नही पा रही थी। मामले की सूचना वनकर्मियों ने उच्चाधिकारियों को दी। अधिकारियों के निर्देश पर वनकर्मियों ने उसे ट्रैक्यूलाइज किए बिना ही रेस्क्यू कर पिंजरे में रखा。

बाघिन का स्वास्थ्य परीक्षण पशुचिकित्सक कासमपुरगढ़ी डॉ. एसपी सिंह ने मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बाघिन की उम्र लगभग 6 साल है। कमजोरी के चलते उसे खाने के लिए खाने के लिए मांस दिया गया, लेकिन उसने सिर्फ पानी पिया। प्रथमदृष्टा किन्ही कारणों से उसका पिछला हिस्सा लकवाग्रस्त प्रतीत हो रहा था। बिजनौर डीएफओ जय सिंह कुशवाह ने बताया कि बाघिन की उम्र लगभग 13 से 14 साल है। आशंका है कि वह करीब 15 दिन से भूखी थी। इसी वजह से वह अत्यधिक कमजोर हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर चिड़ियाघर रेफर कर दिया गया।

बाघिन की मौत कानपुर ले जाते समय रास्ते में ही बाघिन की मौत हो गई। सूचना पर तीन वन्यजीव चिकित्सकों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए बाघिन के ऊतकों के नमूने जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो सकेगी। रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और रिजर्व में गश्त बढ़ा दी गई है।