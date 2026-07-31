श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बाघिन मृत मिली
आंध्र प्रदेश के नंदीयाल जिले के नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बुधवार को एक बाघिन मृत मिली। वन अधिकारियों ने बताया कि बाघिन का शव इसुका मदुगु रास्ते के पास मिला। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, और मौत की वजह की जांच जारी है।
आत्मकुर (आंध्र प्रदेश), एजेंसी। नंदीयाल जिले के नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में बुधवार को एक बाघिन मृत मिली। इस संबंध में एक वन अधिकारी ने बताया कि बाघिन का शव दोपहर को नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (एनएसटीआर) के तहत आने वाले क्षेत्र में इसुका मदुगु रास्ते के पास स्थानीय वन अनुभाग अधिकारी जी कुंटला और उनके स्टाफ को मिला। इस दौरान वह पैदल गश्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस समय दोपहर में करीब 2:10 बजे थे। वन अधिकारियों ने गुरुवार को बाघिन का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं, मौत को लेकर आगे की जांच की जा रही है।
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