दानापुर मंडल में 8.33 करोड़ से अधिक की वसूली

झाझा । निज संवाददाता पूमरे के दानापुर मंडल द्वारा यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर सघन टिकट जांच अभियान संचालित कर रहा है। दानापुर के पीआरओ ने दावा किया है कि उक्त अभियानों के नतीजे में माह जुलाई 2026 में टिकट जांच के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष के जुलाई माह की तुलना में इस वर्ष टिकट जांच से प्राप्त राजस्व में 29.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई के दौरान दानापुर मंडल में 1,02,217 अनाधिकृत/अनियमित यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 8,32,69,958 (आठ करोड़ बत्तीस लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ अट्ठावन) रुपये की वसूली की गई।

कहा कि यह उपलब्धि मंडल द्वारा चलाए जा रहे नियमित एवं विशेष टिकट जांच अभियानों का परिणाम है। माह जुलाई के दौरान वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अभिनव सिद्धार्थ के निर्देशानुसार दानापुर मंडल के विभिन्न रेलखंडों में 24 "लाल गाड़ी" विशेष टिकट जांच अभियान, 13 मजिस्ट्रेट टिकट जांच अभियान तथा 05 फोर्ट्रेस टिकट जांच अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए। इन विशेष अभियानों के माध्यम से बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई तथा यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई गई। दानापुर मंडल भविष्य में भी ऐसे विशेष टिकट जांच अभियान निरंतर संचालित करता रहेगा, ताकि बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके तथा रेलवे की आय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दानापुर मंडल सभी यात्रियों से अपील करता है कि वे सदैव वैध टिकट के साथ यात्रा करें, रेलवे के नियमों का पालन करें तथा टिकट जांच कर्मचारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। आपके सहयोग से ही सुरक्षित, सुगम एवं अनुशासित रेल यात्रा सुनिश्चित की जा सकती है।