प्रयागराज जंक्शन पर 30,816 यात्रियों से 2.90 करोड़ जुर्माना
जुलाई माह में एनसीआर के प्रयागराज मंडल में टिकट जांच अभियान के तहत 93,692 यात्रियों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 8.86 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज जंक्शन पर सबसे अधिक कार्रवाई हुई, जहां 30,816 यात्रियों से 2.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लिया गया। अन्य स्टेशनों पर भी कार्रवाई की गई।
एनसीआर के प्रयागराज मंडल में जुलाई माह के दौरान टिकट जांच अभियान में 93,692 यात्रियों पर कार्रवाई कर 8.86 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। सबसे अधिक कार्रवाई प्रयागराज जंक्शन पर हुई, जहां 30,816 यात्रियों को बिना टिकट, अनियमित यात्रा, धूम्रपान और गंदगी फैलाने के मामलों में पकड़ा गया। इनसे कुल 2.90 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। छिवकी स्टेशन पर 9,909 यात्रियों से 1.01 करोड़ और सूबेदारगंज स्टेशन पर 5,762 यात्रियों से 54.07 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी तरह कानपुर समेत अन्य स्टेशनों पर कार्रवाई हुई।
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