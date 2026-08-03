शहीद लोबगा रांगजेन की स्मृति में तिब्बती समुदाय ने निकाली रैली

नैनीताल। क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस नैनीताल के तत्वावधान में सोमवार को शहीद लोबगा रांगजेन की स्मृति में शांतिपूर्ण विरोध रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से चीन द्वारा एक जुलाई 2026 से लागू किए गए एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ का विरोध करते हुए तिब्बतियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा, संस्कृति और पहचान पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रैली मल्लीताल स्थित तिब्बती मार्केट से शुरू होकर बड़ा बाजार, मालरोड होते हुए तल्लीताल डांट तक पहुंची और वापस तिब्बती मार्केट में संपन्न हुई। इस दौरान क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष तेनजिन जिग्मे, तिब्बती मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष येशी थुप्तेन समेत बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग रहे।