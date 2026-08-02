तिब्बती युवा कांग्रेस आज शहर में निकालेगी विरोध रैली
नैनीताल में क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस ने शहीद लोबगा रांगजेन की याद में एक शांतिपूर्ण विरोध रैली का आयोजन किया। रैली का उद्देश्य बलिदान को श्रद्धांजलि देना और चीन के 'एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ' के प्रभावों पर जन-जागरूकता फैलाना है। रैली मल्लीताल तिब्बती मार्केट से शुरू होकर वापस उसी जगह समाप्त होगी।
नैनीताल, संवाददाता। क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस नैनीताल की ओर से आज सोमवार को शहीद लोबगा रांगजेन की स्मृति में शांतिपूर्ण विरोध रैली निकाली जाएगी। रैली का उद्देश्य शहीद लोबगा रांगजेन के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करना व चीन की ओर से 1 जुलाई 2026 से लागू किए गए ‘एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ’ के तहत तिब्बतियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा, संस्कृति और पहचान पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता फैलाना है।रैली सुबह 10 बजे तिब्बती मार्केट मल्लीताल से शुरू होगी। यहां से प्रतिभागी बड़ा बाजार होते हुए माल रोड के रास्ते तल्लीताल डांठ तक जाएंगे।
फिर उसी मार्ग से वापस तिब्बती मार्केट पहुंचकर कार्यक्रम का समापन करेंगे। आयोजकों के अनुसार रैली में लगभग 80 से 100 लोग शामिल होंगे। क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस नैनीताल के अध्यक्ष तेनजिन जिग्मे तथा तिब्बती मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष येशी थुप्तेन ने बताया कि यह विरोध रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और अहिंसात्मक होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें