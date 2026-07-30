विकासनगर में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ निकाली रैली
विकासनगर में तिब्बती समुदाय ने चीन के तिब्बत पर कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को हरबर्टपुर से शुरू होकर तहसील तक रैली निकाली गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने विरोध में जमकर नारेबाजी की।
विकासनगर। विकासनगर में तिब्बती समुदाय ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुरुवार को चीनियों के जबरन तिब्बत पर कब्जे के विरोध में रैली निकाली गई। जमकर नारेबाजी करते हुए रैली हरबर्टपुर से शुरू होकर तहसील तक निकाली गई।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें