मौसम अलर्टः दिल्ली-एनसीआर में आ सकता है बारिश के साथ आंधी-तूफान

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर समेत हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस बातकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों सहित फरीदाबाद, बल्लभगढ़, खुर्जा, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश होने की पूरी संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में अगले 48 से 72 घंटे में हल्‍की बारिश और आंधी-तूफान आ सकता है। वहीं बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधि में तीव्रता 7-8 मई के बीच बढ़ने की संभावना है। इस अवधि के दौरान अलग-अलग स्थानों पर आंधी के साथ तूफान आने की भी संभव भी है।

मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल में 6 से 8 मई के दौरान बारिश होने के आसार हैं। 7 से 8 मई के दौरान शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और उना जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ हवाएं चलेंगी। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और अलवर में एक बार फिर विभाग ने तबाही वाले तेज अंधड़ को लेकर चेतावनी जारी कर दी है।

Thunderstorm with rain to occur over some places of Delhi and adjoining regions including Faridabad, Ballabhgarh, Khurja, Greater Noida and Bulandshahr during next two hours: India Meteorological Department pic.twitter.com/4YRYhSkpge



Rainfall is expected in many regions of the state between 6 to 8 May. Thunderstorm and strong wind warning for 7 & 8 May has been issued for Shimla, Solan, Hamirpur, Mandi, Kangra and Una districts: Manmohan Singh, Director, IMD #HimachalPradesh pic.twitter.com/cASoNu0RFI