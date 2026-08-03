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पीड़ित परिवार से मिली पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, ढाढस बंधाया, मुआवजे का दिलाया भरोसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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पतरातू प्रखंड के पलानी और सांकुल गांव में रविवार को आकाशीय वज्रपात से तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई। कांग्रेस नेता अम्बा प्रसाद ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और प्रशासन से तुरंत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया।

पीड़ित परिवार से मिली पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, ढाढस बंधाया, मुआवजे का दिलाया भरोसा

पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू प्रखंड के पलानी और सांकुल गांव में रविवार को आकाशीय वज्रपात से 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद सोमवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचीं। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि इस दु:ख की घड़ी में वह सभी के साथ खड़ी है। प्रेस बयान जारी कर बताया कि अंबा प्रसाद ने प्रशासन से बात कर पीड़ित परिवारों को अविलंब सरकारी मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि खराब मौसम या वज्रपात की संभावना होने पर खुले खेतों में काम न करें और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।

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इस दौरान प्रखण्ड अध्यक्ष देवानन्द प्रसाद, आलम अंसारी, पवन बाउरी, राजकुमार राम, बासुदेव राम, मकसूद अंसारी, शंकर उरांव सहित बड़ी संख्या में अन्य कई ग्रामीण उपस्थित थे।

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