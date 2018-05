LIVE: राजस्थान के बाद तूफान ने NCR, हरियाणा और यूपी में दी दस्तक, कई राज्यों में अलर्ट, VIDEO

पश्चिमी विक्षोभ के कारण चल रहा तूफान राजस्थान में कई जिलों में पहुंच गया है। राजस्थान के बीकानेर, सीकर और झुंझुनू में धूल भरी आंधी चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धूल भरी आंधी सोमवार शाम चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, कासगंज, गाजियाबाद, नोएडा में तूफान ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि रातभर में यह तूफान कई जिलों में पहुंच जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिए गए हैं। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की खबर मिल रही है।

तूफान से संबंधित ताजा अपडेट-

-यूपी- तूफान के चलते कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद।

- दिल्ली के कई इलाकों में धूलभरी आंधी। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी आंधी।

-मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नगर निकायों के सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अग्निशमन और अन्य आपात सेवाओं को सतर्क रहने को कहा गया है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पॉल ने कहा कि रात से बारिश बढ़ सकती है।

-गुरुग्राम में तूफान आने के बाद विद्युत आपूर्ति बाधित

Visuals of dust-storm hitting the Pragati Maidan area of Delhi. Following thunderstorm and dust storm alert, all evening schools to remain shut tomorrow. pic.twitter.com/DM7i7zJebx