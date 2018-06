मौसम अपडेटः आज से फिर चलेगी धूल भरी आंधी, अगले 2 घंटे में यूपी में बारिश की संभावना, दिल्ली में भी पड़ सकते हैं छींटे

पिछले कई दिनों से धूल का गुबार छाए रहने के बाद रविवार रात को हुई बारिश से लोगों को जहां धूल से राहत मिली, वहीं गर्मी भी कुछ कम हुई है। अब मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब से कुछ ही देर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं या आंधी के साथ झमाझम बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली में भी हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

Thunderstorm/Rain accompanied with dust likely to occur today during next two hours in several areas of Western Uttar Pradesh: Indian Meteorological Department