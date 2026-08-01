सरमेरा में ठनका गिरने से युवती की मौत
सरमेरा के पेदी गांव में शनिवार को 18 वर्षीया सानबी कुमारी की मौत ठनका गिरने से हुई। वह खंधा में धान की रोपाई कर रही थीं जब घटना घटी। बारिश शुरू होते ही ठनका गिरा। थानाध्यक्ष ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
सरमेरा में ठनका गिरने से युवती की मौत सरमेरा, निज संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के पेदी गांव में शनिवार को वज्रपात (ठनका) की चपेट में आने से 18 वर्षीया सानबी कुमारी की मौत हो गई। मृतिका सरोवर राम की पुत्री थी। घटना के समय वह गांव के पास खंधा में धान की रोपाई कर रही थी। इसी दौरान बारिश होने लगी और ठनका गिरा गया। थानाध्यक्ष साकेंद्र कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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