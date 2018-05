तेज तूफान ने ली 49 लोगों की जान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने के कारण कम से कम 49 लोगों की मौत हो गयी और भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में आंधी के कारण 18 लोगों की मौत हो गई जबकि पश्चिम बंगाल में आंधी के कारण चार बच्चों समेत कम से कम 12 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश में नौ और दिल्ली में दो लोगों के मरने की सूचना है।

प्रधानमंत्री ने आंधी में लोगों की मौत पर दुख प्रकट किया है वहीं उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देश के कुछ हिस्सों में आंधी के चलते लोगों की मौत की सूचना से दुखी हूं। शोक संतप्त परिजन को मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

देश में आंधी-तूफान का कहर: 49 लोगों की मौत, जगह-जगह पेड़-खंभे गिरे

बता दें कि रविवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर आयी भयंकर आंधी के चलते बड़ी संख्या में पेड़ गिर गये जिससे सड़क, रेल एवं वायु सेवाएं प्रभावित हुईं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा , चंडिगढ़, मध्य प्रदेश , झारखंड , असम , मेघालय , महाराष्ट्र , कर्नाटक , केरल और तमिलनाडु में छिटपुट स्थानों पर भी बारीश हुई।

Saddened by the loss of lives due to storms in some parts of the country. Condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured. Asked officials to provide all possible assistance to those affected.