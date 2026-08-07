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किशनगंज: अंतर वाहिनी कबड्डी प्रतियोगिता में 8वीं वाहिनी खपरैल बनी विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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ठाकुरगंज में 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित अंतर वाहिनी कबड्डी प्रतियोगिता उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुई। फाइनल में 8वीं वाहिनी खपरैल ने जीत हासिल की, जबकि 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज उपविजेता रही। कमांडेंट स्वर्णजीत शर्मा ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास करने और खेल भावना बनाए रखने का संदेश दिया।

किशनगंज: अंतर वाहिनी कबड्डी प्रतियोगिता में 8वीं वाहिनी खपरैल बनी विजेता

ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ठाकुरगंज, निज संवाददाता। 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ठाकुरगंज परिसर में अंतर वाहिनी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और खेल भावना के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन 12वीं वाहिनी किशनगंज के कमांडेंट स्वर्णजीत शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं उनका उत्साहवर्धन करते हुए किया। उच्च मुख्यालय के निर्देशानुसार आयोजित प्रतियोगिता में 8वीं वाहिनी खपरैल, 12वीं वाहिनी किशनगंज, 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज तथा 41वीं वाहिनी रानीडांगा की टीमों ने भाग लिया। सभी मुकाबले रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक रहे, जिसमें खिलाड़ियों ने अनुशासन, समर्पण, टीम भावना और उत्कृष्ट खेल कौशल का परिचय दिया। प्रतियोगिता के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन भी किया गया, जो आगामी अंतर-क्षेत्रक मुख्यालय रानीडांगा स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

फाइनल मुकाबले में 8वीं वाहिनी खपरैल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि मेजबान 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज की टीम उपविजेता रही।समापन समारोह को संबोधित करते हुए कमांडेंट स्वर्णजीत शर्मा ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास तथा टीम भावना को मजबूत करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखते हुए निरंतर अभ्यास करने और आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया। समापन अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान तथा विभिन्न वाहिनियों के खिलाड़ी उपस्थित रहे। फोटो एसएसबी बटालियन मुख्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता।

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